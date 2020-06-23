Somali'de TURKSOM askeri kışlasında intihar saldırısı - Son Dakika

Terör örgütü Eş-Şebab tarafından geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen saldırıda 2'si Türk 140 Somali vatandaşı hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı. - MOGADİŞU

Somali'nin başkenti Mohadişu'da Türkiye 'nin açtığı askeri eğitimi üssü TURKSOM önünde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatini kaybetti. Patlamanın, yeni dönemde alınacak askeri öğrencilerin sırada beklediği esnada gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırganın bekleyen öğrencilerin arasına girdiği ve kendini havaya uçurduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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