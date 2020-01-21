Somali'de yaralananlar Ankara'da - Son Dakika
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Somali'de yaralananlar Ankara'da

6 saat önce

Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.

Somali'de yaralananlar Ankara'da, System.String[]

Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.

(İHA)

Ankara, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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