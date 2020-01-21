Somali'de yaralananlar Ankara'da - Son Dakika

Somali'de yaralananlar Ankara'da
6 saat önce
Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.
(İHA)
Son Dakika MİT'in eski Korgeneral Metin İyidil hakkında gönderdiği "çok gizli" mektup ortaya çıktı MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev' turistik mekana döndü Semt pazarının ortasında otomobil engeli, vatandaşları sinirlendirdi Dar gelirli vatandaşın elektrik faturasını 106 liraya kadar devlet karşılıyor