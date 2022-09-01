Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor. - Son Dakika
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Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor.

01.09.2022 14:46
Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor.

Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor.

Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor. Kuraklıktan etkilenen Somalililer, yiyecek bir şeylere ulaşabilmek ümidiyle, yerlerini terk ederek, başkent Mogadişu'nun dışında kurdukları kamplara yerleşiyor.

Somali hükümeti, uluslararası topluluk ve kardeş ülkelere, kuraklık nedeniyle gıda kıtlığı tehdidi altında bulunan yaklaşık 2 milyon Somaliliye acil yardım edilmesi için çağrı gönderdi.

Resmi raporlar, Ocak 2022'den bu yana 200'den fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü, 213 bin kişinin ise yetersiz beslenmeye maruz kaldığını gösteriyor.

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley, yaptığı açıklamada, Somali'deki insani durumun, Kovid-19 salgını ve yağmur olmaması neticesinde ortaya çıkan gıda güvensizliği ve ekonomik bozulma nedeniyle felaket boyutlara ulaştığını söyledi.

Beasley, 7 milyondan fazla Somalilinin kuraklık nedeniyle zor koşullarda yaşadığını, yaklaşık 2 milyonunun ise kıtlık tehdidinin eşiğinde bulunduğunu ifade ederken, yağmurun olmamasının krizi daha ileri boyutlara taşıyacağını belirtti.

YORUMLAR
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Kenya'da Kuraklık Etkili Oluyor Kenya'da Kuraklık Etkili Oluyor
Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor. - Son Dakika

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