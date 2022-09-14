Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor - Son Dakika
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Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor

14.09.2022 13:20
Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor

Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor.

Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor. Kuraklıktan etkilenen Somalililer, yiyecek bir şeylere ulaşabilmek ümidiyle, yerlerini terk ederek, başkent Mogadişu'nun dışında kurdukları kamplara gelmeye devam ediyor.

Somali hükümeti, uluslararası topluluk ve kardeş ülkelere, kuraklık nedeniyle gıda kıtlığı tehdidi altında bulunan yaklaşık 2 milyon Somaliliye acil yardım edilmesi için çağrı gönderdi.

Resmi raporlar, Ocak 2022'den bu yana 200'den fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü, 213 bin kişinin ise yetersiz beslenmeye maruz kaldığını gösteriyor.

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Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor Yardım Kuruluşları Bağışçılara Somali'deki Kıtlığı Önleme Çağrısında Bulundu Yardım Kuruluşları Bağışçılara Somali'deki Kıtlığı Önleme Çağrısında Bulundu
Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor - Son Dakika
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