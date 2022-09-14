Somali'de yaşanan kuraklık hayatı tehdit ediyor. Kuraklıktan etkilenen Somalililer, yiyecek bir şeylere ulaşabilmek ümidiyle, yerlerini terk ederek, başkent Mogadişu'nun dışında kurdukları kamplara gelmeye devam ediyor.

Somali hükümeti, uluslararası topluluk ve kardeş ülkelere, kuraklık nedeniyle gıda kıtlığı tehdidi altında bulunan yaklaşık 2 milyon Somaliliye acil yardım edilmesi için çağrı gönderdi.

Resmi raporlar, Ocak 2022'den bu yana 200'den fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü, 213 bin kişinin ise yetersiz beslenmeye maruz kaldığını gösteriyor.