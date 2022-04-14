Somali'de yeni seçilen vekiller yemin etmeye başladı - Son Dakika
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Somali'de yeni seçilen vekiller yemin etmeye başladı

14.04.2022 18:08
Somali'de yeni seçilen vekiller yemin etmeye başladı

Somali'de aylardır süren milletvekili seçimlerinin ardından seçilen bazı isimler yemin etmeye başladı.

Somali'de aylardır süren milletvekili seçimlerinin ardından seçilen bazı isimler yemin etmeye başladı.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, meclisin alt ve üst kanadına seçilen vekiller, başkent Mogadişu'da yemin etmeye başladı.

Yemin törenine Başbakan Muhammed Hüseyin Roble de katıldı.

Seçilen isimlerin en yaşlılarından milletvekili Abdisalan Hacı Dhabancad, geçici olarak Halk Meclisi Başkanlığı, senatör Muhamed Ali ise Federal Meclis Başkanlığı görevine getirildi.

Son vekillerin çıkacağı bazı bölgelerdeki seçimlerin birkaç hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Ülkedeki seçimler, 2020 yılının sonlarından bu yana defalarca ertelenmiş, Başbakan Roble ve görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki krizi yaşanmıştı.

"Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadın 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri de hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

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Milletvekili, Mogadişu, Başbakan, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de yeni seçilen vekiller yemin etmeye başladı - Son Dakika


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