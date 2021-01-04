Somali'de yola döşenen mayın patladı: 3 ölü - Son Dakika

Somali'nin güneybatısında yola döşenen mayının patlaması sonucu biri kız çocuğu 3 kişi hayatını kaybetti.
AA muhabirinin bölge sakinlerinden edindiği bilgiye göre, patlama Bakool vilayetinin ilçesi Hudur'un merkezi yakınlarında meydana geldi.
Patlamada hayatına kaybeden 3 sivilin alışveriş yapmak için ilçeye gittikleri öğrenildi.
İlçe, 5 senedir terör örgütü Eş-Şebab'ın kuşatması altında bulunuyor.
Patlama ile ilgili hükümetten resmi açıklama yapılmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Eş-Şebab, Somali'nin güney bölgelerinde sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
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