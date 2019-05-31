Somali'deki AMISOM'da asker sayısı azaltılacak
27 dakika önce
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'deki bölgesel barış gücü misyonundaki (AMISOM) asker sayısının bin kişi azaltılmasında karar kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:32 Kaynak: AA
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK
), Somali
'deki bölgesel barış gücü misyonundaki (AMISOM) asker sayısının bin kişi azaltılmasında karar kıldı.
BMGK, Afrika
Birliği Somali Misyonu'nun görev süresini bir yıl daha uzattı. Konsey ayrıca, barış gücü misyonundaki asker sayısın bin kişi azaltılması, ülkede şiddet olaylarının artması durumunda ise durumun tekrar gözden geçirilmesi kararı aldı. Söz
konusu kararla, barış gücündeki askerlerin sayısı 19 bin 629'a düşecek, misyonda 1040 polis görev yapacak. Karar doğrultusunda AMISOM, 2021 yılına kadar güvenliği aşamalı bir şekilde Somali güvenlik güçlerine devredecek.
Somali'de Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren AMISOM, 2007'den beri bu ülkede faaliyet gösteriyor.
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