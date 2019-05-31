Son Dakika Haberleri: Somali'deki AMISOM'da asker sayısı azaltılacak
Son Dakika Güncel Haber

Somali'deki AMISOM'da asker sayısı azaltılacak

27 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'deki bölgesel barış gücü misyonundaki (AMISOM) asker sayısının bin kişi azaltılmasında karar kıldı.

Somali'deki AMISOM'da asker sayısı azaltılacak, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'deki bölgesel barış gücü misyonundaki (AMISOM) asker sayısının bin kişi azaltılmasında karar kıldı.
BMGK, Afrika Birliği Somali Misyonu'nun görev süresini bir yıl daha uzattı. Konsey ayrıca, barış gücü misyonundaki asker sayısın bin kişi azaltılması, ülkede şiddet olaylarının artması durumunda ise durumun tekrar gözden geçirilmesi kararı aldı.
Söz konusu kararla, barış gücündeki askerlerin sayısı 19 bin 629'a düşecek, misyonda 1040 polis görev yapacak. Karar doğrultusunda AMISOM, 2021 yılına kadar güvenliği aşamalı bir şekilde Somali güvenlik güçlerine devredecek.
Somali'de Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren AMISOM, 2007'den beri bu ülkede faaliyet gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:32 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Somali, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üretici isyan ediyor! Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira (Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 21:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'deki AMISOM'da asker sayısı azaltılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]