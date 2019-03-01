Son Dakika Haberleri: Somali'deki Bombalı Saldırı

Somali'deki Bombalı Saldırı

9 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Somali'deki Bombalı Saldırı, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Somali polisinden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda ölü sayısının 18'e çıktığı, en az 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.

AP'nin haberine göre, polis yetkililerinden Muhammed Hüseyin, Mekke-i Mükerreme Oteli yakınındaki bombalı saldırının ardından, güvenlik güçleriyle otel yakınında bulunan bir binadaki silahlı saldırganlar arasında gece başlayan çatışmanın halen sürdüğünü belirtti.

Terör örgütü Eş-Şebab internet sitesinde yer alan açıklamada, hükümet yetkilileri ve subayların bulunduğu Mekke-i Mükerreme Oteli'nin hedef alındığı kaydedilmişti.

Üst düzey isimlerin ikamet ettiği otel, daha önce de benzer saldırılara uğramıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: AA

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