Somali'deki Bombalı Saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.



Somali polisinden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda ölü sayısının 18'e çıktığı, en az 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.



AP'nin haberine göre, polis yetkililerinden Muhammed Hüseyin, Mekke-i Mükerreme Oteli yakınındaki bombalı saldırının ardından, güvenlik güçleriyle otel yakınında bulunan bir binadaki silahlı saldırganlar arasında gece başlayan çatışmanın halen sürdüğünü belirtti.



Terör örgütü Eş-Şebab internet sitesinde yer alan açıklamada, hükümet yetkilileri ve subayların bulunduğu Mekke-i Mükerreme Oteli'nin hedef alındığı kaydedilmişti.



Üst düzey isimlerin ikamet ettiği otel, daha önce de benzer saldırılara uğramıştı.

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