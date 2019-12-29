Somali'deki bombalı saldırıda ağır yaralananlar tedavi için TSK'nın uçağıyla Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika
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Somali'deki bombalı saldırıda ağır yaralananlar tedavi için TSK'nın uçağıyla Türkiye'ye gönderildi

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2'si Türk en az 79 kişinin öldüğü bombalıda ağır yaralananlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Somali'deki bombalı saldırıda ağır yaralananlar tedavi için TSK'nın uçağıyla Türkiye'ye gönderildi, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2'si Türk vatandaşı en az 79 kişinin öldüğü bombalı saldırıda yaralananlara yardım amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye uçak gönderdi.

Somali'ye sağlık malzemesi ve sağlık personeli de taşıyan uçak, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri ile ağır yaralı 15 kişiyi Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye götürdü.

Bir güvenlik kontrol noktasında bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesiyle düzenlenen saldırıda en az 125 kişi yaralandı.

TSK'ya ait uçakta yaralılara yardım amaçlı Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik sağlık ekibi ve çok sayıda sağlık malzemesi de bulunuyordu.

Hava Kuvvetlerine ait A4000M tipi askeri uçak Cumartesi TSİ 23.00'da Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan kalktı, Pazar sabahı Mogadişu'ya vardı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti" dedi.

Saldırıyı üstlenen olmadı, ama Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Farmaajo eş Şebab örgütünü sorumlu tuttu.

Cumartesi günkü bombalı saldırı, 2017'de yakıt tankerinin infilak edip 500'den fazla kişinin ölümüne neden olması sonrası en çok kaybın yaşandığı saldırı oldu.

Devlet Başkanı Farmaajo, televizyon ekranlarından yaptığı açıklamada eş Şebab'ın 'her fırsatta katliam yapıp Somali halkının gözünü korkutma amacında olduğunu' söyledi.

Ölü sayısı 'artabilir'

Ölenlerden en az 16'sı, başkentteki özel Banadir Üniversitesi öğrencisiydi. Öğrenciler, infilak eden aracın yanındaki otobüste seyahat ediyordu.

AFP haber ajansına konuşan özel Aamin Ambülans hizmetleri müdürü Abdukadir Abdirahman, en az 125 yaralı olduğunu ve başkentteki sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını söyledi.

Somali Emniyet Müdürü Abdi Hasan Muhammed, Cumartesi günkü saldırıda en az 79 kişinin öldüğünü ama ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Somali Enformasyon Bakanı Muhammed Abdi Heyr, gazetecilere açıklamasında kurtarma operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Heyr, "Bu sabah Türk hükümetinin gönderdiği doktorlar ve ilaçlar ulaştı. Türkiye'ye tedavi için gönderilmek üzere ağır yaralıları ayırıyoruz" dedi.

Katar da Pazartesi günü bölgeye yardım amaçlı uçak gönderecek.

Somali'nin emniyet müdür yardımcısı Zekie Hüseyin attığı Twitter mesajında yaralıların Türkiye'ye gönderilmesi için uçağın Mogadişu'ya ulaştığını ve uçakta Türk doktorlar ile acil yardım ekipmanlarının bulunduğunu söyledi.

Yaralılar Türk yetkililerin kurduğu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde de tedavi görüyor.

Yaralı kuzeni Türkiye'ye gönderilen Mogadişulu Abdukadir Moalim, AFP haber ajansına, "Bölge bir patlamada ölümden kaçsanız bile kuzenim gibi hayati tehlikesi olan yaralanmalar olabiliyor. Kuzenim başından yaralandı, buradaki doktorlar tedaviyi Somali'de sürdüremedi. Allah'a şükür şimdi Türkiye'ye gönderildi, zamanla iyileşmesini umuyoruz" dedi.

Mogadişu, Türkiye, Somali, TSK, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:30 
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