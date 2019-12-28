Somali'deki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Somali'deki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

6 saat önce

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Somali'deki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Büyükelçi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden 61 kişiden ikisinin Türk vatandaşı olduğunu teyit ettiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Bombalı saldırı

Başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 61 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Patlama, çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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