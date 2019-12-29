Son Dakika › Dünya › Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar tedavi için Türkiye'ye getirildi - Son Dakika Dünya
Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar tedavi için Türkiye'ye getirildi
6 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralanan 16 Somaliliyi tedavi için Türkiye'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.
Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirildi.
Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 15.00'te havalanan ve başkent Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralanan 16 Somalili'yi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:30
Son Dakika Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul için 'referandum' açıklaması: Referanduma 2011'de gidildi Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti! Bulgaristan'da deprem! AFAD verilerine göre şiddeti 4,1