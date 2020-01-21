Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (1) - Son Dakika

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (1)

6 saat önce

Yaralıları getiren uçağın Etimesgut Havalimanına gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçağa binmesi ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları taşıyan Türk...

Yaralıları getiren uçağın Etimesgut Havalimanına gelişi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçağa binmesi ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, Türkiye'ye döndü. (1)

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (1)

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:53 Kaynak: AA
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