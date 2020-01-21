Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (1) - Son Dakika

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Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'de (1)
6 saat önce
Yaralıları getiren uçağın Etimesgut Havalimanına gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçağa binmesi ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları taşıyan Türk...
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:53 Kaynak: AA
Yaralıları getiren uçağın Etimesgut Havalimanına gelişi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uçağa binmesi ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, Türkiye'ye döndü. (1)
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