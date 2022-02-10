Somali'deki intihar saldırısında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
AA muhabirine açıklamada bulunan yerel sağlık kaynakları, Başkanlık Sarayı yakınındaki intihar saldırısında çoğu sivil en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını belirtti.
Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, saldırıda seçmenleri taşıyan bir konvoyun hedef alındığını aktardı.
Eylem, terör örgütü Eş-Şebab'ın son 24 saatte düzenlediği 3'üncü saldırı oldu.
Somali'de dün bir seçim merkezine oy verme işlemi sırasında düzenlenen roket saldırısında 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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