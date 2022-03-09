Somali'deki operasyonda 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü - Son Dakika

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Ulusal Ordusu, ülkenin güneyinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü, 6'sının da yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede örgüte yönelik operasyonların iki haftadır sürdüğü ve Eş-Şebab üyeleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği belirtildi.

Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenledi.