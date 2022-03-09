Somali'deki operasyonda 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Somali'deki operasyonda 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

09.03.2022 16:16
Somali'deki operasyonda 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Ulusal Ordusu, ülkenin güneyinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü, 6'sının da yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede örgüte yönelik operasyonların iki haftadır sürdüğü ve Eş-Şebab üyeleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği belirtildi.

Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenledi.

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Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Somali'deki operasyonda 10 Eş-Şebab üyesi öldürüldü - Son Dakika
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