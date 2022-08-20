Son dakika haberi! Somali'deki otel saldırısında 10 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Somali'deki otel saldırısında 10 kişi öldü

20.08.2022 09:31

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Somali'deki otel saldırısında 10 kişi öldü Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele dün akşam terör örgütü Eş Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

- Somali'deki otel saldırısında 10 kişi öldü

MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele dün akşam terör örgütü Eş Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Hayat Oteli'ne dün akşam düzenlenen saldırının bilançosu belli oldu. Yetkililer saldırı nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayat Oteli'ne düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve güvenlik güçlerinin aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişiyi kurtardığı belirtildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında henüz açıklama yapılmazken, saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği bildirildi.

Öte yandan, 17 Temmuz'da Somali'nin Jowhar şehrinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu bir otele çarpması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15'ten fazla kişi ise yaralanmıştı.

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Kaynak: İHA

Somali, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Somali'deki otel saldırısında 10 kişi öldü - Son Dakika

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