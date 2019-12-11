Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

El Şebap örgütünün üstlendiği saldırı, Somali güvenlik güçlerinin 7 saatin sonunda saldırıyı düzenleyen 5 kişiyi etkisiz hale getirmesiyle sona erdi.

Yerel medya, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıklarını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Saldırı sonrası otelin içinden görüntü

-Hasar görmüş ve masalar

GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER: DGS: 10.12.2019 - Saat: 22.56 - Haber Kodu : 191210236