Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı - Son Dakika Dünya

Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

El Şebap örgütünün üstlendiği saldırı, Somali güvenlik güçlerinin 7 saatin sonunda saldırıyı düzenleyen 5 kişiyi etkisiz hale getirmesiyle sona erdi.Yerel medya, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıklarını duyurdu.


Ak Saray, Mogadişu, Somali, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi

Son Dakika Haberleri
16:41 Time dergisi, iklim aktivisti Greta Thunberg'i 'Yılın İnsanı' seçti - Haberler
16:41 22 yıl önce çalınan tablo "duvar"dan çıktı - Haberler
16:39 İsrail'de siyasi kriz sürüyor - Haberler
16:37 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son noktayı koydu Açıklaması - Haberler
16:37 Kastamonu'da feci kazada yaralanan şahıs Zonguldak'a sevk edildi - Haberler
16:28 Son dakika: Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri açığa alındı - Haberler
16:23 Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada - Haberler
16:08 Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi - Haberler
16:07 Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar - Haberler
15:53 "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi - Haberler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:43:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]