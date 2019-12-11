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Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı

6 saat önce

Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktıSomali, (DHA)- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5...

Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı

Somali, (DHA)- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

El Şebap örgütünün üstlendiği saldırı, Somali güvenlik güçlerinin 7 saatin sonunda saldırıyı düzenleyen 5 kişiyi etkisiz hale getirmesiyle sona erdi.

Yerel medya, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıklarını duyurdu.

Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı

Mogadişu, Somali, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:11 Kaynak: DHA
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