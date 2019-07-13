Son Dakika Haberleri: - Somali'deki Otel Saldırısında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

- Somali'deki Otel Saldırısında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

1 saat önce

- Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 26'ya yükseldiMOGADİŞU - Somali'nin Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

- Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 26'ya yükseldi
MOGADİŞU - Somali'nin Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı.
Somali'nin Jubaland eyaletinin başkenti Kismayo'da dün akşam bir otele terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından saldırı düzenlendi. Bölgenin kontrol altına alındığı otel saldırında ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı. Ölenler arasında ABD, İngiltere, Kenya ve Tanzanya uyruklu kişiler, eski bir bakan, milletvekili, Somali asıllı Kanadalı gazeteci Hodan Nalayeh ve eşinin bulunduğu açıklandı.
Gerçekleştirilen saldırıda önce bomba yüklü aracı patlatarak saldıran teröristler daha sonra ise kalabalık bir grup halinde otelin iç kısımlarına ilerleyip oteldekileri hedef almıştı.
- Somali'deki Otel Saldırısında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi
Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: Çiftçi dostu kertenkeleleri yılan sanıp öldürmeyin TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Evi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: 50 lira istedim vermedi Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:08:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Somali'deki Otel Saldırısında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]