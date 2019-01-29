Somali'deki Patlamada 2 Kişi Hayatını Kaybetti
16 dakika önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yeni açılan bir kafe, petrol istasyonu ve bakanlıklarına yakın olan bir bölgede bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Güvenlik şefi Mohamed Tuulah yaptığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bölgede müdahalenin sürdüğünü belirtti. - MOGADİŞU
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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