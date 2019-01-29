Son Dakika Haberleri: Somali'deki Patlamada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Somali'deki Patlamada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

16 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Somali'deki Patlamada 2 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yeni açılan bir kafe, petrol istasyonu ve bakanlıklarına yakın olan bir bölgede bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Güvenlik şefi Mohamed Tuulah yaptığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bölgede müdahalenin sürdüğünü belirtti. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

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