Somali'deki patlamada ölen amina osman kheyre için cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki patlamada ölen amina osman kheyre için cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Somali'deki patlamada ölen amina osman kheyre için cenaze namazı kılındı

7 saat önce

Somali'deki patlamada ölen Amina Osman Kheyre için cenaze namazı kılındı.

ANKARA - Somali'deki patlamada ölen Amina Osman Kheyre için cenaze namazı kılındı

Somali'deki patlamada ölen amina osman kheyre için cenaze namazı kılındı

Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:50 Kaynak: DHA
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