Somali'deki patlamada ölen amina osman kheyre için cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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Somali'deki patlamada ölen amina osman kheyre için cenaze namazı kılındı
7 saat önce
Somali'deki patlamada ölen Amina Osman Kheyre için cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:50 Kaynak: DHA
ANKARA - Somali'deki patlamada ölen Amina Osman Kheyre için cenaze namazı kılındı
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