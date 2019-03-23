Somali'deki Patlamada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Ölenler arasında Çalışma Bakanı Yardımcısı Saqar Ibrahim Abdalla'nın da olduğu belirtildi.



El Şebab terör örgütünün, Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binasına bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada yaşamını yitirenler arasında Çalışma Bakanı Yardımcısı Saqar Ibrahim Abdalla'nın da olduğu belirtildi.



(İHA)

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