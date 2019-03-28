Son Dakika Haberleri: Somali'deki Patlamada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Somali'deki Patlamada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Wehliye Oteli yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 11'e yükseldi.

Somali'deki Patlamada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Wehliye Oteli yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 11'e yükseldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Mekke Sokağı'nda bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Patlamanın görgü tanıklarından Abdülsamed Muhammed, büyük bir alev topu gördüğünü, ardından birçok ambulansın olay yerine geldiğini söyleyerek, "Ayrıca silah sesi duydum ancak kimin ateş ettiğini bilmiyorum" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:59 Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'deki Patlamada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]