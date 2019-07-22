Somali'deki patlamada ölü sayısı 17'ye yükseldi
10 dakika önce
Somali'de Mogadişu Havalimanı yolunda meydana gelen patlamada ölü sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.
Somali Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:29 Kaynak: İHA
'de Mogadişu
Havalimanı yolunda meydana gelen patlamada ölü sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün öğle saatlerinde Mogadişu Havalimanı'na giden K4 yolu üzerindeki ilk kontrol noktasında bomba yüklü araç patlatıldı. Sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada, patlamada ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi. Saldırıda 28 kişinin yaralandığı, 12 kişinin durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.
Patlamanın, hac ibadeti için Suudi Arabistan
'a gitmek üzere yola çıkan Somalili hacı adaylarının havalimanı yolunda olduğu sırada gerçekleştiği bildirildi.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. - MOGADİŞU
Mahalleye yayılan dayanılmaz kokunun altından 5 günlük ceset çıktı Sokak ortasındaki eş cinayetini "otobüs kartı" detayı çözdü Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren öğrenci için ağırlaştırılmış müebbet istendi