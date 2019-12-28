Somali'deki saldırı: Ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki saldırı: Ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika

Somali'deki saldırı: Ölü sayısı 76'ya yükseldi

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 76 kişi hayatını kaybetti.

Somali'deki saldırı: Ölü sayısı 76'ya yükseldi, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 76 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

Saldırı yerel saatle 08: 15'te meydana geldi. Bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mogadişu Ambulans Servis Hizmetleri'nden yapılan açıklamada 76 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıda patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan firmada görevli 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama sonrası kaydedilen görüntüler

Yükselen dumanlar

Ölen öğrencilerin parçalanmış kitapları

Hayatını kaybedenler (üzerleri örtülmüş)

Polislerin bölgede çalışmaları

(GÖRÜNTÜLER DE DGS'DE)


Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:56 Kaynak: DHA
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