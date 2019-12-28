Somali'deki saldırı ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki saldırı ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika

Somali'deki saldırı ölü sayısı 76'ya yükseldi

6 saat önce

Somali'deki saldırı Ölü sayısı 76'ya yükseldiMogadişu Büyükelçisi Yılmaz Saldırıda 2 Türk hayatını kaybettiSomali (DHA) 'Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 76 kişi hayatını kaybetti.

Somali'deki saldırı Ölü sayısı 76'ya yükseldi

Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti

Somali (DHA) 'Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 76 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

Saldırı yerel saatle 0815'te meydana geldi. Bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mogadişu Ambulans Servis Hizmetleri'nden yapılan açıklamada 76 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıda patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan firmada görevli 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Somali'deki saldırı ölü sayısı 76'ya yükseldi

Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı
Tuğba Kaya'yı öldüren babası- Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu öldürdüm Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız

Son Dakika Haberleri
19:56 Mesan otomobil sektörüne girdi, hedefe yerli otoyu koydu - Son Dakika
19:56 Gazeteci Murat İde'ye saldırı - Son Dakika
19:55 AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci başladı - Son Dakika
19:53 Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika
19:53 İnegöl'e Değer Katanlar Vefa Gecesinde Buluştu - Son Dakika
19:17 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Son Dakika
18:29 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:00:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'deki saldırı ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]