Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Kaplan, Denizli'de toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Kaplan, Denizli'de toprağa verildi - Son Dakika

Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Kaplan, Denizli'de toprağa verildi

7 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Mehmet Kaplan, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Kaplan, Denizli'de toprağa verildi, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Mehmet Kaplan, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Sarayköy Devlet Hastanesi morgundan alınan Mehmet Kaplan'ın cenazesi, Trafo Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki evinde helallik alınmasının ardından Karahasan Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'ne getirildi.

Törende Kaplan'ın eşi Çiğdem, çocukları Hulusi (23) ve Reyyan Kaplan'ı (17) yakınları teselli etmeye çalıştı. Bu sırada 1,5 yaşındaki kızı Sevde Nur (1,5) ile akrabaları ilgilendi.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından Mehmet Kaplan'ın cenazesi, Honaz'a bağlı Emirazizli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kaplan'ın yakınlarının yanı sıra Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

"Babam benim çınar ağacım"

Kaplan'ın oğlu Hulusi Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör saldırısında ölen babasının şehit olduğunu belirterek, "Bizler için gitmişti, çok iyi bir insandı. Yüce Rabbim de onu seviyormuş ki şehit olmayı nasip etti. Böyle bir babanın oğlu olduğum için gurur duyuyorum. Babam benim çınar ağacım. Meyve vermese de gölgesi yeter. Benim de babamın gölgesi yetiyor, hala yetiyor. Şehitler ölmez." dedi.

Olay

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Mehmet Kaplan, Mogadişu, Denizli, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti
Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:57 Nişantaşı yeni yıla hazır - Son Dakika
21:56 Taksim'de yılbaşı önlemleri - Son Dakika
21:56 Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya'dan kütüphane ziyareti - Son Dakika
21:55 Ortaköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
21:49 Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:59:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Kaplan, Denizli'de toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]