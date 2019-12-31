Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi, Aydın'da toprağa verildi - Son Dakika
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Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi, Aydın'da toprağa verildi

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren iki Türk'ten Turan Sevi, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi, Aydın'da toprağa verildi, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren iki Türk'ten Turan Sevi, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kemer Mezarlığındaki gasilhaneden alınan 67 yaşındaki Sevi'nin cenazesi, helallik için Emirdoğan Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Eşinin cenazesini gözü yaşlı karşılayan Halide Sevi, "15 yaşından beri baktın bana. Ayakta duracağız. Dik karşılayacağız seni. Sabır ver Allah'ım. Güneşler doğdu, bahçen çok güzel oldu. 'Bahçem arabalarla dolacak' diyordun. Bak doldu gülüm. Herkes burada. Yakışmadın sen topraklara gülüm." ifadelerini kullandı.

Ayakta durmakta güçlük çeken Halide Sevi'yi işçi olan babalarına ithafen fosforlu işçi yelekleri giyen 3 kızı sakinleştirdi.

"Oğlun yok diye üzülme baba"

Babalarının tabutunu taşıyan kardeşlerden Dilek Akbaş, "Bak dimdik ayaktayız, 'oğlum yok' deme, delikanlı kızların var, senin tabutunu taşırlar" dedi.

Burada helallik alınmasından sonra Sevi'nin cenazesi Çarşı Camisine getirildi. Namazının ardından Sevi'nin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Sevi'nin yakınları, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve ilçe halkı katıldı.

Sevi'nin daha önce de yurt dışına çalışma için gittiği, Somali'ye giderken son kez yurt dışı göreve gideceği yönünde yakınlarına ifadeler kullandığı öğrenildi.

Olay

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Mogadişu, Somali, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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