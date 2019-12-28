Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi - Son Dakika

Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a çıktı.

Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a çıktı.


Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 60 olduğu açıklandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. - MOGADİŞU

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
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