Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi - Son Dakika

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Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi
6 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a çıktı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 60 olduğu açıklandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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