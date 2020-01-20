Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika

Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getiriliyor

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz.

Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getiriliyor, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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