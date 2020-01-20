Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika

Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.

Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada, Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini belirterek, "Bu gece saat 23: 00'te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye'ye dönecek" dedi.

Cumartesi günü yaşanan hain saldırıda, 6'sı Türk toplam 17 kişi yaralandığını aktaran Koca, "Patlamada yaralanan Somalililer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluşuyor. 17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu'daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilerek tedavi altına alındı. 201 yataklı hastanemizde, genel cerrahi, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji dahil 22 branşta, 70'i Türk olmak üzere toplam 700 personel görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşı, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti:

"Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 11 Somalili yaralıdan 5'i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4'ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor.

Bu menfur saldırıyı tekrar lanetliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş Somali hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı ve bundan sonra da bırakmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

(İHA)

Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor
Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 00:44:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]