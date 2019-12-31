Somali'deki saldırıyı üstlenen Eş Şebap örgütü "onlarca kişiyi öldürdüğü için" özür diledi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Somali'deki saldırıyı üstlenen Eş Şebap örgütü 'onlarca kişiyi öldürdüğü için' özür diledi - Son Dakika Dünya

Somali'deki saldırıyı üstlenen Eş Şebap örgütü "onlarca kişiyi öldürdüğü için" özür diledi

6 saat önce

Somali'de iki Türk vatandaşıyla birlikte en az 81 kişinin öldüğü saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş Şebap örgütü üstlendi.

Somali'deki saldırıyı üstlenen Eş Şebap örgütü

Somali'de iki Türk vatandaşı dahil en az 81 kişinin öldüğü saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş Şebap örgütü üstlendi. Saldırıda Türk vatandaşlarını taşıyan konvoyun hedef alındığını belirten Eş Şebap sözcüsü, "hayatını kaybeden onlarca kişi için" özür diledi.

Somali'de 2010'da El Kaide'ye bağlılık bildiren radikal İslamcı Eş Şebap örgütünün Cumartesi günü başkent Mogadişu'da düzenlediği bombalı araçlı saldırıda 2 Türk vatandaşı dahil en az 80 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırının düzenlendiği yol üzerinde, yol yapım çalışmasına katılan Türk mühendis grubu vardı.

Son iki yılın en fazla ölümlü saldırısının ardından ağır yaralı 15 kişi tedavi için Türkiye'ye götürülmüştü.

Kalabalık bir caddede bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından Eş Şebap sözcülerinden Şeyh Ali Mahmud, sesli mesaj yayımlayarak saldırıda hedefin, Somali hükümetiyle işbirliği yapan Türkiye'den gelenleri taşıyan bir konvoy olduğunu belirtti. Saldırıda ölen onlarca Somalili için özür diledi:

"Müslüman Somali halkına acı veren kayıplar için çok üzgünüz, hayatını kaybeden Müslümanlara baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara ve malları zarar görenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sesli mesajda Türkiye, "Somali'nin kaynaklarını sömürmekle" suçlandı. Türkiye, Somali'ye büyük oranda insani yardım yapıyor. Ülkede hastane, havalimanı ve yol yapımı gibi yatırımları var. Aynı zamanda Mogadişu'daki askeri üste Somali ordusuna eğitim veriyor.

"Dinden dönen Türk yönetimi için çalışan Türkler bizim düşmanımızdır ve daha önce söylediğimiz gibi, topraklarımızdan çekilene kadar onlarla savaşmaya devam edeceğiz. Ancak masum Müslüman Türk vatandaşlarına karşı değiliz."

Eş Şebap on yılı aşkın süredir başkent Mogadişu olmak üzere ülkede birçok saldırı düzenledi ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Örgüt, ilk kez bir saldırı sonrası özür diledi.

Hükümete karşı düzenlediği saldırılarda halk desteği arayan örgüt, ölü sayısının yüksek olduğu saldırıları genellikle üstlenmekten kaçınıyor. Son olarak 2017'de 500'den fazla kişinin ölümüne yol açan saldırı için de güvenlik güçleri Eş Şebap'ı sorumlu tutmuş ancak örgüt saldırıyı üstlenmemişti.

Örgüt, Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği yakınlarında ve Türk yetkililerin kaldığı otellere yakın bölgelerde de birçok saldırı düzenledi.

Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Farmaajo, Cumartesi günkü saldırıdan Eş Şebab örgütünü sorumlu tuttu.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yabancı bir ülkenin saldırının düzenlenmesine yardımcı olduğu iddia edildi ancak herhangi bir detay ya da ülke ismi verilmedi.

Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:55 
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Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi
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