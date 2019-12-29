Somali'deki terör saldırısı - Son Dakika
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Somali'deki terör saldırısı

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralanlardan 15'i tedavi için Türkiye'ye gönderilecek.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralanlardan 15'i tedavi için Türkiye'ye gönderilecek.

Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip oluşturuldu.

Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan dün saat 23.00'te kalkan Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, bugün saat 07.00'de Mogadişu'ya indi.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile yaralılardan 15'i tedavi için Türkiye'ye gönderilecek.

"Devletimiz her zaman Somali'nin yanındadır"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, havalimanında terör saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti, ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Onları da kısa süre içerisinde ülkemize göndereceğiz. Devletimiz her zaman Somali'nin yanındadır. " diye konuştu.

Büyükelçi Yılmaz, "Bazılarının durumu ciddi olduğu için hareket ettirilmemesi gerekiyor. Bazıları da buradaki hastanemizde tedavi edilecek. Yaklaşık 50 yaralı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma hastanemizde. Yaralıların büyük kısmı burada tedavi edilecek." şeklinde konuştu.

Yılmaz, 2017 yılında yine çok şiddetli bir patlama gerçekleştiğini ve o saldının ardından da Somali'ye yardım elini uzatan ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı.

Daha sonra terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret eden Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan'dan bilgi aldı.

"Arkadaşlarımız sürekli ameliyathanede çalıştılar"

Prof. Dr. Aşır Eraslan da patlamadan sonra hastaneye ilk etapta 36 yaralının getirildiğini söyledi.

Ağır yaralı olanları hızlıca ameliyata aldıklarını aktaran Eraslan, 2 kişinin ilerleyen saatlerde vefat ettiği bilgisini verdi.

Yaralılara hızlı bir şekilde müdehale edildiğini vurgulayan Eraslan, şunları kaydetti:

"Biz bütün hastalarımızı hızlıca tedavi ettik. Dış hastanelerde yoğun bakım olmadığı için bize 5 hasta daha nakledildi. Patlamadan etkilenmiş toplam 17 hastayı ameliyat ettik. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar sürekli ameliyathanede çalıştılar. Ayrıca gece yine dış hastanelerden 12 hasta sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Mogadişu, Türkiye, Somali, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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