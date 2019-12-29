Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi - Son Dakika

Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi

6 saat önce

Yaralıların UMKE tarafından sevk edilmesi MOGADİŞU - Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti.

Yaralıların UMKE tarafından sevk edilmesi

MOGADİŞU - Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip oluşturuldu. Yaralıların sevk ediliyor.

Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:39 Kaynak: AA
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