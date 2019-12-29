Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi - Son Dakika

Yaralıların UMKE tarafından sevk edilmesi

MOGADİŞU - Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip oluşturuldu. Yaralıların sevk ediliyor.