Son Dakika › Güncel › Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi - Son Dakika
Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi
6 saat önce
Yaralıların UMKE tarafından sevk edilmesi MOGADİŞU - Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:39 Kaynak: AA
Yaralıların UMKE tarafından sevk edilmesi
MOGADİŞU - Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip oluşturuldu. Yaralıların sevk ediliyor.
Son Dakika Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü 5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi