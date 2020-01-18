Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı yaralandı - Son Dakika

Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı yaralandı

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşının yaralandığını belirterek, "Yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor.

Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı yaralandı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşının yaralandığını belirterek, "Yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Somali'deki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Terör saldırısında, 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız, ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum."

fahrettin koca, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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