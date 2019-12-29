Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye... - Son Dakika

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Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye...
6 saat önce
Somali'deki terör saldırısı Uçaktaki yaralıların ambulanslara nakledilmesi ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak...
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Somali'deki terör saldırısı
Uçaktaki yaralıların ambulanslara nakledilmesi
ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. (2)
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