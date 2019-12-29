Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye... - Son Dakika

Somali'deki terör saldırısı

Uçaktaki yaralıların ambulanslara nakledilmesi

ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. (2)