Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye... - Son Dakika

Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirildi.

Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 15.00'te havalanan ve Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralanan 16 Somalili'yi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri uçak, Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.

Hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi, buradan alınarak ailelerine teslim edilmek üzere hastaneye götürüldü. Türkiye'ye getirilen yaralı Somaliler de tedavileri için çeşitli hastanelere sevk edildi.

Uçağı karşılamak için havalimanına gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yaptığı açıklamada, dün sabah dost ve kardeş ülke Somali'de meydana gelen patlamayı lanetleyerek üzüntülerini ifade etti.

Koca, Milli Savunma Bakanlığıyla yapılan hazırlıkların ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçağı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahlardan oluşan 20 kişilik bir sağlık ekibiyle dün akşam Somali'ye gönderdiklerini kaydetti.

Olayda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini belirten Koca, patlamada hayatlarını kaybeden Turan Sevi ve Mehmet Kaplan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Koca, Somalili devlet yetkililerinin ambulans uçak talebinin olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en başından itibaren konuya son derece yakın ilgi ve hassasiyet gösterdiğini söyledi.

4 Somalilinin durum ağır

Patlama sonrasında Mogadişu'nun en donanımlı hastanesi olan Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin de 53 yaralıyı kabul ettiğine işaret eden Koca, yaralıların 19'unun tedavilerinin burada devam ettiğini dile getirdi.

Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Kardeş ve dost ülke Somali'nin ve ülkemizin başı sağolsun." dedi.

Uçakla getirilen Somalili yaralıların sağlık durumlarına ilişkin de bilgi veren Koca, 16 yaralıdan 4'ünün yoğun bakım şartlarında olduğunu bildirdi.

Somali'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Süleyman Muhammed Karsi de yardımları için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye bize her zaman destek verdi. Kardeşler sıkıntılı günlerde belli olur. Türkiye bizim kardeş ülkemiz." ifadesini kullandı.

Olayda hayatını kaybeden Türklere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara şifa dileyen Karsi, "Patlamada 83 kişi hayatını kaybetti, 140'tan fazla insan yaralandı. Bu patlama Somali'yi derinden etkilemiştir. Derin üzüntü yaşıyoruz." diye konuştu.