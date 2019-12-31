Somali'deki terör saldırısında ölen 2 türk'ten turan sevi, aydın'da toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki terör saldırısında ölen 2 türk'ten turan sevi, aydın'da toprağa verildi - Son Dakika

Somali'deki terör saldırısında ölen 2 türk'ten turan sevi, aydın'da toprağa verildi

6 saat önce

Somali'deki terör saldırısında ölen 2 Türk'ten Turan Sevi, Aydın'da toprağa verildi.

Somali'deki terör saldırısında ölen 2 Türk'ten Turan Sevi, Aydın'da toprağa verildi

Somali'deki terör saldırısında ölen 2 türk'ten turan sevi, aydın'da toprağa verildi

Somali, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:55 Kaynak: DHA
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