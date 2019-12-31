Somali'deki terör saldırısında ölen Kaplan, Denizli'de toprağa verildi - Son Dakika

SOMALİ'deki terör saldırısında ölen 2 Türk'ten Mehmet Kaplan (48), memleketi Denizli'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaplan'ın oğlu Hulusi Kaplan'ın, "Çınar ağacımı kaybettim, yanımda olmasa da gölgesi yetiyordu" sözleri yürekleri burktu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen bombalı araçlı saldırıda, Denizli'li kepçe operatörü Mehmet Kaplan ve Aydınlı ustabaşı Turan Sevi (67) yaşamını yitirdi. Saldırıda onlarca kişinin yanında 2 Türk'ün de ölümü ayrıca üzüntü yarattı. Kaplan'ın acı haberi Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Kaplan'ın eşi Çiğdem Kaplan (41) ve kızı Reyyan Kaplan (17) apartmanın önünde gözyaşı döktü. Ailenin yaşadığı apartmana, Türk bayrağı asıldı. Sarayköy Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Oğlu Hulusi Kaplan (23) taziyeleri kabul etti. Kaplan'ın yaklaşık 2 ay önce kepçe operatörü olarak Mogadişu'ya gittiği ve yol yapım çalışmasında çalıştığı öğrenildi. Terör saldırısına kurban giden Kaplan'ın, ayrıca 1 yaşında Sevdenur isimli bir kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.