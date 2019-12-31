Somali'deki terör saldırısında ölen türk vatandaşı mehmet kaplan için cenaze namazı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki terör saldırısında ölen türk vatandaşı mehmet kaplan için cenaze namazı... - Son Dakika

Somali'deki terör saldırısında ölen türk vatandaşı mehmet kaplan için cenaze namazı...

6 saat önce

Somali'deki terör saldırısında ölen Türk vatandaşı Mehmet Kaplan için cenaze namazı kılındı.

Somali'deki terör saldırısında ölen Türk vatandaşı Mehmet Kaplan için cenaze namazı kılındı

Somali'deki terör saldırısında ölen türk vatandaşı mehmet kaplan için cenaze namazı...

Mehmet Kaplan, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:28 Kaynak: DHA
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