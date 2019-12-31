Somali'deki terör saldırısında ölen türk vatandaşı mehmet kaplan için cenaze namazı... - Son Dakika

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Somali'deki terör saldırısında ölen türk vatandaşı mehmet kaplan için cenaze namazı...
6 saat önce
Somali'deki terör saldırısında ölen Türk vatandaşı Mehmet Kaplan için cenaze namazı kılındı. Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:28 Kaynak: DHA
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