Somali'deki terör saldırısında yaralanan 15 kişi ve 2 vatandaşın cenazesi Türkiye'ye sevk ediliyor - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırında yaralanan 15 kişi ile 2 Türk vatandaşının cenazesi uçakla Türkiye'ye sevk ediliyor.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 90 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Sağlık Bakanlığı yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik bir ekip, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı ile saat 07.00'da Mogadişu'ya geldi. İçerisinde sağlık malzemesi ve sağlık personeli taşıyan uçak Mogadişu'da büyükelçilik personeli ve Somalili yetkililer tarafından karşılandı. Sağlık ekibi ve yetkililer Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.



Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nden 11, çevre hastanelerden 4 olmak üzere yaralı 15 Somali vatandaşı askeri nakliye uçağı ile Türkiye'ye sevk ediliyor. Terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının da cenazesi defnedilmek için Türkiye'ye getiriliyor. - MOGADİŞU