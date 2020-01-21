Somali'deki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarını ve Somalileri Türkiye'ye getirecek... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Somali'deki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarını ve Somalileri Türkiye'ye getirecek... - Son Dakika

Somali'deki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarını ve Somalileri Türkiye'ye getirecek...

7 saat önce

Somali'deki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarını ve Somalileri Türkiye'ye getirecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Mogadişu'dan Ankara'ya hareket etti.

Somali'deki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarını ve Somalileri Türkiye'ye getirecek..., System.String[]

Somali'deki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarını ve Somalileri Türkiye'ye getirecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Mogadişu'dan Ankara'ya hareket etti. - ANKARA

Türkiye, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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