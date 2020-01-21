Somali'deki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarını ve Somalileri Türkiye'ye getirecek... - Son Dakika

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Somali'deki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarını ve Somalileri Türkiye'ye getirecek...
7 saat önce
Somali'deki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarını ve Somalileri Türkiye'ye getirecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Mogadişu'dan Ankara'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
Somali'deki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarını ve Somalileri Türkiye'ye getirecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Mogadişu'dan Ankara'ya hareket etti. - ANKARA
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