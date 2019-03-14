Somali'deki Tıpçılardan 14 Mart Mesajı
1 saat önce
Somali'deki tıpçılar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Somali'deki tıpçılar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören tıp öğrencileri ve bazı uzmanlar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle videolu mesaj yolladı.
Videoda, hastanede çalışırken görülen öğrenciler ve doktorlar, Türkiye'deki meslektaşlarının bayramını kutladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:22 Kaynak: AA
HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı
Merkez Bankası Rezervleri 2,6 Milyar Dolar Azaldı
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı
Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı