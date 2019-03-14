Son Dakika Haberleri: Somali'deki Tıpçılardan 14 Mart Mesajı

Somali'deki Tıpçılardan 14 Mart Mesajı

1 saat önce

Somali'deki tıpçılar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Somali'deki Tıpçılardan 14 Mart Mesajı, System.String[]
Somali'deki tıpçılar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören tıp öğrencileri ve bazı uzmanlar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle videolu mesaj yolladı.

Videoda, hastanede çalışırken görülen öğrenciler ve doktorlar, Türkiye'deki meslektaşlarının bayramını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:22 Kaynak: AA

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