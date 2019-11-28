Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi üçüncü mezunlarını verdi

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Mogadişu'daki STGK'de düzenlenen mezuniyet töreni

Törene katılan Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yusuf Adwa Raghi ve Büyükelçi Vekili Ozan Pekin

Törene katılan yerel yetkililer

İstiklal Marşı'nın okunması

Somali milli marşının okunması

Somali ve Türk bayrağı

Mezun olan askerlerin geçişi

Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed'in konuşması Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığında (STGK) eğitimlerini tamamlayan 363 Somalili asker mezun oldu.

Başkent Mogadişu'daki STGK'de düzenlenen mezuniyet törenine, Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yusuf Adwa Raghi, Büyükelçi Vekili Ozan Pekin ve yerel yetkililer katıldı.

İlk eğitimlerini merkezde aldıktan sonra Türkiye'deki eğitimlerini de başarıyla tamamlayıp bu ayın ortasında ülkelerine dönen, kara kuvvetlerinde görev yapacak 363 askere diplomaları verildi.

Savunma Bakanı Muhammed, törendeki konuşmasında, Türk askeri eğitim merkezi sayesinde Somali ordusunun her geçen gün yeni askeri yapısına kavuştuğunu belirtti.