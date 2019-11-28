Son Dakika Haberleri: Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi üçüncü mezunlarını verdi
Son Dakika Güncel Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi üçüncü mezunlarını verdi - Son Dakika

Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi üçüncü mezunlarını verdi

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mogadişu'daki STGK'de düzenlenen mezuniyet töreni Törene katılan Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yusuf Adwa Raghi ve Büyükelçi Vekili Ozan Pekin Törene katılan yerel yetkililer İstiklal Marşı'nın okunması Somali milli marşının okunması...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mogadişu'daki STGK'de düzenlenen mezuniyet töreni

Törene katılan Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yusuf Adwa Raghi ve Büyükelçi Vekili Ozan Pekin

Törene katılan yerel yetkililer

İstiklal Marşı'nın okunması

Somali milli marşının okunması

Somali ve Türk bayrağı

Mezun olan askerlerin geçişi

Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed'in konuşması Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığında (STGK) eğitimlerini tamamlayan 363 Somalili asker mezun oldu.

Başkent Mogadişu'daki STGK'de düzenlenen mezuniyet törenine, Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yusuf Adwa Raghi, Büyükelçi Vekili Ozan Pekin ve yerel yetkililer katıldı.

İlk eğitimlerini merkezde aldıktan sonra Türkiye'deki eğitimlerini de başarıyla tamamlayıp bu ayın ortasında ülkelerine dönen, kara kuvvetlerinde görev yapacak 363 askere diplomaları verildi.

Savunma Bakanı Muhammed, törendeki konuşmasında, Türk askeri eğitim merkezi sayesinde Somali ordusunun her geçen gün yeni askeri yapısına kavuştuğunu belirtti.

Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi üçüncü mezunlarını verdi

Mogadişu, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 03:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi üçüncü mezunlarını verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]