Son Dakika Haberleri: Somali'deki Türk askeri eğitim üssü 152 mezun verdi
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Somali'deki Türk askeri eğitim üssü 152 mezun verdi

1 saat önce

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında eğitimini tamamlayan 81 subay ve 71 astsubayın mezun olduğu bildirildi.

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında eğitimini tamamlayan 81 subay ve 71 astsubayın mezun olduğu bildirildi.
Başkent Mogadişu'daki eğitim üssünde düzenlenen mezuniyet törenine Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda yabancı temsilci katıldı.
Cumhurbaşkanı Fermacu, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinerek, "Türk kardeşlerimize Somali'nin şerefini geri kazanması konusundaki fedakarca çabaları ve yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Tören alanındaki askerlere seslenen Fermacu, "Bir zamanlar saygı duyulan güçlü hava, kara ve deniz kuvvetleri olan bir ülkeydik. Bağımsızlık mücadelesi veren diğer Afrika ülkelerine destek veriyorduk. Sizler de bugün tıpkı babalarınız gibi olmalısınız." dedi.
Mezuniyete ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Yılmaz, deniz, kara ve hava kuvvetlerinde görev yapacak ilk teğmen rütbesinde subayların bugün mezun olduğunu belirtti.
Somali'ye en nitelikli ve kapsamlı askeri katkıyı Türkiye'nin yaptığını hatırlatan Yılmaz, burada verilen eğitimlerin yanı sıra düzenli olarak Isparta'ya götürülen Somalili askerlerin komanda eğitimi aldığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılındaki ziyaretinden sonra ülkenin dünyaya açılmaya başladığını belirten Yılmaz, "Somali'de herşey değişmeye başladı. Somali halkı ümitvar ve artık bir geleceği olduğuna inanıyor." dedi.
Yılmaz, aynı merkezde şimdiye kadar 250 polis özel harekatın yetiştirildiğini de belirterek, bu sayının 2 bini buluncaya kadar eğitimlerin süreceğini aktardı.
Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.
Somali'deki Türk askeri eğitim üssü 152 mezun verdi
Türkiye, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:19 Kaynak: AA
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