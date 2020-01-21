Somali'deki yaralılar Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Somali'deki yaralılar Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika

Somali'deki yaralılar Türkiye'ye getiriliyor

6 saat önce

Somali'deki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşı ile 6 Somalili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Somali'deki yaralılar Türkiye'ye getiriliyor, System.String[]

Somali'deki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşı ile 6 Somalili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Türkiye'ye getiriliyor.


Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibi, terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek için Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. Mogadişu'da 2 gün önce düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 3 Türk vatandaşı ile 6 Somali vatandaşı Aden Abdulle Havalimanı'na inen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı ile tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getiriliyor.


Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Buradaki firma Mogadişu'da yol inşaatı ile ilgilenen firma. 3 Türk vatandaşımız ve 6 Somali vatandaşı çok ağır yaralıydı. Onlara ilk tıbbi müdahale Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Şu an durumları stabil bir hale geldi ama tedavilerine daha iyi bir şekilde devam edilmesi için ülkemize gönderilecek. Hükümetimiz geçen büyük patlamada olduğu gibi bugünde uçak göndererek hastalarımızın güzel bir şekilde naklini gerçekleştirecek. Somalili dostlarımız çok üzüntülüler" dedi. - MOGADİŞU

Türkiye, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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