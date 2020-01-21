Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi - Son Dakika

Aden Abdulleh Uluslarası Havalimanı

Yaralıların uçağa nakli Milli Savunma Bakanlığınca, içerisinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu ve terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'ye giden Hava Kuvvetlerine ait uçağın başkent Mogadişu'ya indiği bildirildi. Yaralıların uçağa nakli gerçekleştirildi.