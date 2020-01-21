Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi - Son Dakika

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Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi
6 saat önce
Aden Abdulleh Uluslarası Havalimanı Yaralıların uçağa nakli Milli Savunma Bakanlığınca, içerisinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu ve terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'ye giden Hava...
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:21 Kaynak: AA
Aden Abdulleh Uluslarası Havalimanı
Yaralıların uçağa nakli Milli Savunma Bakanlığınca, içerisinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu ve terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'ye giden Hava Kuvvetlerine ait uçağın başkent Mogadişu'ya indiği bildirildi. Yaralıların uçağa nakli gerçekleştirildi.
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