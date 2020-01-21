Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi - Son Dakika

Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi

6 saat önce

Aden Abdulleh Uluslarası Havalimanı Yaralıların uçağa nakli Milli Savunma Bakanlığınca, içerisinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu ve terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'ye giden Hava...

Aden Abdulleh Uluslarası Havalimanı

Yaralıların uçağa nakli Milli Savunma Bakanlığınca, içerisinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu ve terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'ye giden Hava Kuvvetlerine ait uçağın başkent Mogadişu'ya indiği bildirildi. Yaralıların uçağa nakli gerçekleştirildi.

Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi

Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:21 Kaynak: AA
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