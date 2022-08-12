Gösterilerde ölenlerin sivil ya da güvenlik görevlisi olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Somali 'den bağımsızlığını ilan eden Somaliland'da başkanlık seçimlerinin zamanında yapılması için yapılan gösterilerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somaliland'daki 'seçim' gösterilerinde 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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