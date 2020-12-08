Somali'den BM'ye Korsanlıkla Mücadele Komisyonunun kaldırılması çağrısı - Son Dakika

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM bünyesindeki Korsanlıkla Mücadele Komisyonunun kaldırılmasını istediklerini açıkladı.

Osman, Somali hükümetinin BM'ye sunduğu talebiyle ilgili Somali Haber Ajansına (SONNA) açıklama yaptı.

Somali hükümetinin, BM bünyesindeki Korsanlıkla Mücadele Komisyonunun kaldırılması çağrısı yaptığını dile getiren Osman, "Son üç yıldır ülke kıyılarında herhangi bir korsan saldırı ya da adam kaçırma vakası yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Osman ayrıca "Somali hükümeti, yasa dışı balıkçılığı ve yabancı gemilerin sularımıza atık bırakmasını önlemeye çalışıyor." dedi.